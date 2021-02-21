В мэрии Саратова разбираются с армянами на аукционе по строительству дорог

В мэрии начали проверку участника аукциона

Мэр Саратова дал поручение правовой службе администрации вместе с налоговой и правоохранителями проверить законность переоформления организации, которая выиграла конкурс на ремонт дороги по улице Семенова в Солнечном-2.

«Кишоян или Петеян – вот в чем вопрос» - поинтересовался мэр Михаил Исаев в свои соцсетях и на сайте администрации.

ООО «НГ Групп» выиграло конкурс на строительство дороги по улице Семенова, директором и учредителем фирмы с 12 января 2021 года значится Ваган Петеян.

- Проверяя информацию о данной организации выяснилось, что она зарегистрирована по одному адресу с ООО «СМУ-3 «Саратовавтодор», с которой в прошлом году муниципалитет был вынужден расторгнуть все договорные обязательства из-за крайне некачественной работы по ремонту тротуаров в Заводском районе, - заметил Исаев.

ИНН у данных организаций также одинаковый, что может свидетельствовать о том, что Алексей Кишоян (руководитель ООО «СМУ-3 «Саратовавтодор») документально передал права на руководство фирмой другому человеку, который ее переименовал.

Чтобы убедиться, что данная фирма не фиктивно передана Петеяну лишь по документам, и назначена проверка.

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