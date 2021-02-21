Панков анонсировал назначение экс-министра Татьяны Гараниной в саратовский цирк

Татьяна Гаранина

Депутат Николай Панков в своем телеграм-канале "Пара слов" анонсировал появление экс-министра культуры Саратовской области Татьяны Гараниной в руководстве саратовского цирка.

Панков высказался об установке ларьков на площади революционная в Вольске и обозначил особенности работы местных властей и чиновников.

- Возможно власти города и пытаются вернуть былую славу купеческого Вольска. Но точно не таким способом. Расставляя на пешеходной улице Революционной ларьки. Возможно название улицы предполагает бунтарские решения. Но это точно ничего не имеет общего с купечеством и меценатством как раньше. Это просто какой-то базар и возвращение в 90 годы.

Не раз власти были уличены в странной форме коммерцелизации. В начале продавая городские объекты коммерсам. Затем выкупа их назад с переплатой. Это было и с детской поликлиникой, тоже на пешеходной зоне. И с больницей и с роддомом. Вот молодцы без работы сидеть не будут. В начале создадут проблему, затем героически её решают.

А сарайчик этот не вяжется с архитектурой города, её стилем и великолепием. Хотя у кого какая задача. Хорошо Аленушку, как в Воронеже, не воткнули на пешеходную зону.

Поэтому не зря думаю министр культуры , вольчанка, в цирк скоро перейдет, - написал Панков.

Напомним, уволившаяся недавно министр культуры области Татьяна Гаранина - выходец из Вольского района.