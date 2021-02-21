За сутки от коронавируса в Саратовской области умерли три человека

За минувшие сутки трое жителей области скончались от осложнений новой коронавирусной инфекции.

По данным областного минздрава, один из умерших - мужчина 53 лет с атеросклеротической болезнью сердца, атеросклерозом аорты и коронарных сосудов.

Другому скончавшемуся от коронавируса мужчине было 72 года. Он страдал ишемической болезнью сердца, атеросклеротической болезнью сердца, артериальной гипертензией, хронической болезнью почек, Пациент находился на программном гемодиализе.

Также скончалась 85-летняя женщина с хронической анемией, ишемической болезнью сердца.

Напомним, за прошедшие сутки было зафиксировано 217 новых случаев заражения. При этом 220 пациентов излечились.

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