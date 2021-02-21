Градозащитники предложили мэрии Саратова сохранить два исторических здания, предназначенных к сносу

Это здание предложено сохранить

Участники Градозащитного совета предложили мэру Саратова сохранить два здания в историческом центре, предназначенных к сносу. Об этом они заявили 20 февраля на встрече с главой администрации Саратова Михаилом Исаевым. Предложено оставить под восстановление дома по улице Рахова, 130/75, и улице Тулупная, 7 (лит. А).

На текущей неделе совместно с городскими и областными чиновниками общественники осмотрели пять аварийных зданий в центре, которые градозащитники выбрали из 25 домов, подлежащих сносу в этом году.

- Самый ценный объект – это двухэтажный дом на углу Рахова и Большой Казачьей. Там фасад замечательный, декорирован сандриками, полуколоннами с капителями коринфского ордера», - отметил градозащитник Владимир Лешуков.

Исаев предложил активистам озвучить свое видение ремонта и дальнейшего использования подобных объектов.

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