Молодой мужчина разбился в Саратовском районе

ДТП в Саратовском районе Фото: ГИБДД по Саратовской области

Ночью 21 февраля в Саратовском районе произошло ДТП, в котором серьезно пострадал 20-летний мужчина.

По данным областной ГИБДД, в 1.20 на трассе Р-228 на автоподъезде к Саратову водитель «Лада Калина» не справился с управлением и машина слетела в кювет и перевернулась.

Прибывшие спасатели извлекли пострадавшего из разбитой машины и передали медиками. Его увез в больницу автомобиль реанимации.

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