За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились еще 217 человек

Количество заражений и выздоровлений практически сравнялось

По данным областного оперативного штаба на утро 21 февраля в Саратовской области зарегистрировано еще 217 новых случаев коронавируса. Таким образом общее количество заболевших COVID-19 составило в Саратовской области 48076 человек. Выздоровели с начала эпидемии 43102 человека, за сутки — 220.

Больше всего случаев заражения в Саратове — 99 человек, в Энгельсском районе — 24, в Балаковском — 14, в Петровском — 11.

У большей части новых пациентов – 175 человек – признаки ОРВИ, у 40 – пневмония, только двое зараженных оказались совершенно без внешних признаков болезни.

Больше всего зараженных среди возрастной группы старше 60 лет – 84 человека. В группе от 50 до 59 лет – 53 случая заражения.

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