В Заводском районе Саратова перевернулся BMW

Ночное ДТП на проспекте Энтузиастов Фото: ГИБДД по Саратову

Ночью 21 февраля в Заводском районе Саратова водитель автомобиля BMW не справился с управлением слетел с дороги, перевернулся, задел дерево и приземлился на водовод большого диаметра.

Авария произошла в 4 утра на проспекте Энтузиастов у дома №88 б.

По предварительным данным ГИБДД Саратова, за рулем иномарки был 20-летний молодой человек, в салоне машины была пассажирка – 24-летняя женщина. В результате спасателям пришлось вызволять зажатую в машине пассажирку. Оба пострадавших были госпитализированы.

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