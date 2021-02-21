За минувший вечер и ночь в Саратовской области произошло два заметных пожара

В субботу в поселке Приволжский города Энгельса загорелся частный дом. На улицу Хабаровская прибыло два расчета пожарных, которые быстро справились с огнем.

Также частный дом полыхнул прошедшей ночью в селе Алексеевка Хвалынского района в переулке Полевом. На месте возгорания работали три единицы техники, пожар ликвидирован.

К счастью, пострадавших и погибших на возгораниях нет.

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