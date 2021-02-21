В ДТП на проезде Танкистов в Саратове пострадала девушка

ДТП на проезде Танкистов

Вечером в субботу, 20 февраля около 21.40 на 1 проезде Танкистов в ДТП пострадала девушка.

Столкновение двух автомобилей ВАЗ-2114 и Chevrolet случилось на 1 проезде Танкистов возле дома №4, недалеко от пересечения с Топольчанской.

По данным ГИБДД Саратова, в результате медики госпитализировали пассажирку ВАЗа, 19-летнюю девушку.

Причины и виновник столкновения устанавливаются.

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