Суд в Саратове присудил Александру Ландо компенсацию в полмиллиона рублей

Александр Ландо. Фото с его страницы в facebook
Судья Волжского районного суда Саратова вынесла решение о реабилитации Александра Ландо, бывшего председателя Общественной палаты региона.
Такое решение принято повторно. С министерства финансов было взыскано 525 тыс. рублей в общей сложности — такова сумма затрат на адвокатов, которые представляли интересы Ландо в судах.
Напомним, что Александр Ладно фигурировал в уголовном деле о мошенничестве. Якобы он обещал помощь в конкурсе перевозчиков за вознаграждение. Дело несколько раз закрывали за отсутствием состава преступления, но позже возобновляли. В итоге 11 января 2021 года преследование вновь было прекращено.
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