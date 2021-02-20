Чиновник из Екатериновки получил работу по поддельному диплому

В поселке Екатериновка Саратовской области начальника управления архитектуры, капитального строительства, экологии и ЖКХ администрации района уволили за поддельный диплом.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, ранее он занимал пост начальника отдела ГО и ЧС, но был переведен на другую должность после предъявления диплома о высшем образовании.

Однако проведенная прокурорская проверка показала, что данный диплом на самом деле не выдавался, а чиновник не проходил обучения.

Главе Екатериновского района внесено представление, чиновник-нарушитель уволен.

Помимо этого возбуждено уголовное дело об использовании заведомо подложного документа.

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