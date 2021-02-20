Саратовец вернулся из магазина и нашел в машине тело жены

Саратовец нашел тело жены в машине
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Кировском районе Саратова сегодня, 20 февраля, около ТЦ «Форум» умерла 59-летняя женщина.
- По предварительным данным, она с супругом приехала на машине в торговый центр на улице Танкистов. Муж ушел, а женщина осталась в автомобиле. Вернувшись, гражданин нашел тело жены. Медики констатировали ее смерть, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СКР.
Следователи организовали доследственную проверку. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Предполагается, что она умерла из-за сердечной патологии.
Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.
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