В столкновении Toyota и «КамАЗа» под Саратовом пострадали женщина и трехлетний ребенок

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Фото: ГИБДД по Саратовской области
Сегодня, 20 февраля, в 13:40 в селе Михайловка случилась авария.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 46-летний водитель «КамАЗа» выезжал со второстепенной дороги и не захотел уступать Toyota, который вел 38-летний мужчина.
Эта машина ехала по главной дороге со стороны Саратова.
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Фото: ГИБДД по Саратовской области
Пострадали двое человек — 38-летняя женщина и трехлетний ребенок.
Их госпитализировала скорая помощь.
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