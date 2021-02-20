В Дергачевском районе сурок проснулся раньше весны

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В этом году сурок проснулся раньше весны, а не с таянием снега, как это обычно бывает.

Как рассказали «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона, животное обнаружил фермер в Дергачах, когда загружал солому.

Сурок пригрелся до осени и заснул там. Его перенесли в подсобку, где он окончательно проснулся.

Животное перевезли в национальный парк «Хвалынский». В пути сурок насвистывал, а с заходом солнца вытянулся в струну и неподвижно начал смотреть в окно. Когда стемнело, то свернулся в клубок и проспал до места прибытия.

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