В Саратовской области 20 февраля случился свадебный бум — 125 браков

20.02.21 поженились 125 пар. Фото областного Управления по делам ЗАГС

Свадебный бум случился в Саратовской области 20 февраля 2021 года.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Управлении по делам ЗАГС, сегодня зарегистрировали 125 браков. Это в 2,5 раза больше, чем обычно регистрируют в традиционные для свадеб субботы.

Фото областного Управления по делам ЗАГС

- Февральские морозы не стали преградой для влюбленных. Фактически в эту субботу мы стали свидетелями первого свадебного бума в 2021 году, — рассказала начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Напомним, заявление можно подать минимум за месяц до свадьбы и максимум за год.

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