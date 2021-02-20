Фонтан «Одуванчик» в Саратове приобретет вид 1971 года

Фонтану "Одуванчик" вернут исторический облик
Фото: Екатерина Семенова
Фонтану «Одуванчик» в Саратове вернут исторический облик.
Такое решение было принято на очередной встрече чиновников администрации с Градозащитным советом Саратова.
Планируется, что фонтан будет выглядеть так же, как в 1971 году — с квадратной чашей, каскадами и большим стилизованным «одуванчиком». Стиль советского модернизма сохранялся до 1999 года.
Фонтан будет облицован светлым и темным камнем.
Кроме того, стоящие рядом с фонтаном сейчас фигуры планируется отреставрировать и установить в сквере или около цирка.
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