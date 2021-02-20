Еще трое жителей Саратовской области умерли от коронавируса

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Три человека в Саратовской области скончались от коронавируса за минувшие сутки.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, это две женщины и мужчина. Все они страдали сопутствующими заболеваниями.

У женщин в возрасте 78 и 80 лет была атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз аорты и коронарных сосудов.

У 73-летнего мужчины после инфаркта развился кардиосклерозом, имелся также стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, сахарным диабет с микро- и макроангиопатией нижних конечностей.

Всего от коронавируса в Саратовской области умерли 622 человека.

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