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Мужчина упал в Глебучев овраг: следователи СК проверяют состояние моста

Ранее с него упал молодой житель Вольска
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Мужчина упал с моста через Глебучев овраг

Мужчина упал с моста через Глебучев овраг

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Саратовские следователи начали проверку ЧП, случившегося в ночь на 13 февраля в Глебучевом овраге.

Напомним, 24-летний житель Вольска упал с моста через овраг. Он был госпитализирован с травмами.

После падения с моста мужчина был госпитализирован

После падения с моста мужчина был госпитализирован

Фото: СУ СКР по Саратовской области

- Причиной падения могло стать неудовлетворительное техническое состояние пешеходной части мостового перехода, а именно — отсутствие ограждающих перил и сквозное разрушение асфальтобетонного покрытия, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Сейчас следователи затребовали документы о состоянии моста, его балансодержателе, проведении ремонтных работ. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи проверят состояние моста

Следователи проверят состояние моста

Фото: СУ СКР по Саратовской области

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее депутат Государственной думы Николай Панков заявил, что будет держать ситуацию на контроле.

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ЧП