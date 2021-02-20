Мужчина упал в Глебучев овраг: следователи СК проверяют состояние моста

Мужчина упал с моста через Глебучев овраг
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Саратовские следователи начали проверку ЧП, случившегося в ночь на 13 февраля в Глебучевом овраге.
Напомним, 24-летний житель Вольска упал с моста через овраг. Он был госпитализирован с травмами.
После падения с моста мужчина был госпитализирован
Фото: СУ СКР по Саратовской области
- Причиной падения могло стать неудовлетворительное техническое состояние пешеходной части мостового перехода, а именно — отсутствие ограждающих перил и сквозное разрушение асфальтобетонного покрытия, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Сейчас следователи затребовали документы о состоянии моста, его балансодержателе, проведении ремонтных работ. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Следователи проверят состояние моста
Фото: СУ СКР по Саратовской области
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее депутат Государственной думы Николай Панков заявил, что будет держать ситуацию на контроле.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.