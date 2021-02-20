Врачи энгельсской больницы №1 в 2021 году выполнили четыре сложных операции на печени

Врачи Энгельсской городской клинической больницы №1 за минувший год провели около семи тыс. различных операций.

- Одним из перспективных направлений медицины является малоинвазивная хирургия, — рассказали специалисты больницы.

Одним из основных малоинвазивных внесосудистых интервенционно радиологических вмешательств, выполняемых по поводу различных патологических состояний печени, внепеченочных желчных протоков, головки и тела поджелудочной железы, является пункционный транскутанный доступ во внутрипеченочные желчные протоки.

С начала 2021 года в ЭГКБ №1 проведено четыре малоинвазивные интервенционные холангиостомии у пациентов с обтурационной механической желтухой

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