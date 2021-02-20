Из-за взрыва при строительстве моста пострадал житель Саратовской области

Фото СК по Воронежской области

В Воронежской области вчера, 19 февраля, произошла разгерметизация газового баллона. Пострадали семь человек, среди которых 55-летний житель Саратовской области.

СК по Воронежской области сообщает, что инцидент произошел во время дорожных работ по ремонту и строительству моста через реку в Богучарском районе.

Фото СК по Воронежской области

Назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская для установления степени тяжести вреда здоровью, истребована и изучена служебная документация.

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