Из-за взрыва при строительстве моста пострадал житель Саратовской области

Фото СК по Воронежской области
В Воронежской области вчера, 19 февраля, произошла разгерметизация газового баллона. Пострадали семь человек, среди которых 55-летний житель Саратовской области.
СК по Воронежской области сообщает, что инцидент произошел во время дорожных работ по ремонту и строительству моста через реку в Богучарском районе.
Фото СК по Воронежской области
Назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская для установления степени тяжести вреда здоровью, истребована и изучена служебная документация.
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