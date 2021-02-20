Панков поддержал идею проведения в Саратове международных соревнований по рыбной ловле

На соревнованиях по рыбной ловле

Депутат Николай Панков поддержал идею провести в Саратовской области международные соревнования по ловле рыбы и даже придумал свой вариант названия для мероприятия. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале "Пара слов".

- Сегодня принял участие в соревнованиях на Кубок России по ловле на блесну со льда. Они проходят у нас в Саратове . Рано утром приехал в Сабуровку. Участников много. Самара, Пенза, Тамбов, Алтайский край, Челябинск, Саратов и многие другие. 27 команд из 16 городов России. Практически вся территория страны представлена. Волга объединяет всех.

Из нашей области 4 команды. Волжане традиционно самые сильные, всегда занимают призовые места. И первый чемпионат проходил именно у нас. Приятно, что рыболовный спорт пользуется популярностью.

Из моего округа Хвалынск, Вольск, Воскресенск, Балаково Духовницкое, Волжский, Саратовский район все они находятся на Волге. Проблема экологии, сохранения рек - общая. Очень важно через личные примеры показывать любовь к природе, здоровому образу жизни. Знать о проблемах от разных участников. В том числе и от тех кто занимается спортивной, разрешенной ловлей, - написал Панков.

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Он пообещал от себя лично призы двум победителям - в номинациях самый молодой рыбак, а также приз получит одна из любительниц зимней рыбалки.

- Сам люблю рыбалку. Потраченные два часа времени дали возможность и проблемы услышать и с удочкой пример показать. Говорил ранее, езжу на рыбалку ради интереса. И просто важно побыть наедине с природой, это придает сил и помогает решать задачи, которые поставили жители.

Судьи оценивают соблюдение правил. Ловить можно любую хищную рыбу, обязательное условие – на блесну. Соревнования официальные, дают возможность спортсменам повысить разряд.

В такие моменты понимаешь: природа сильная, но вместе с тем она хрупкая, и ее надо беречь. Сохранять экологию, на это направлены многие федеральные программы. В том числе, по очистке нашей великой русской реки Волги.

Поддержал идею федерации рыболовов России у нас в Саратове провести международный турнир. Дал вариант названия " Гагаринская блесна " Ведь они проходят на Саратовской земле .рядом с международным аэропортом "Гагарин", - поведал Николай Панков.

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