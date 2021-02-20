Саратовские мужчины получают на 10 тысяч рублей больше женщин

Эксперты выяснили, кому в Саратовской области платят больше.

Средняя разница в зарплатных ожиданиях составляет 10 тыс. рублей.

Мужчины хотят получать 35 тыс. рублей, а женщины — 25 тыс. рублей.

Больше всего заметны различия в добывающей отрасли — разница в ожиданиях составляет 45 тыс. рублей, 25 тыс. рублей в высшем менеджменте, а 20 тыс. рублей в сфере медицины и фармацевтики.

Менее всего различия заметны среди юристов, в туристической сфере, ресторанно-гостиничном бизнесе — всего на 5 тыс. рублей.

Отмечается, что на вакансии с более высокой зарплатой приглашают именно мужчин.

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