Оставлен в силе приговор саратовскому чиновнику, вымогавшему взятку с предпринимателя

В силе оставлено решение о заключении на 3,5 года в колонии строгого режима для бывшего чиновника Территориального фонда обязательного медицинского страхования, пойманного на взятке.

Ранее Фрунзенский районный суд признал виновным начальника отдела ТФОМС Михаила Большеданова в получении взятки должностным лицом, совершенном с вымогательством.

Летом 2019 года Большеданов требовал от директора коммерческой организации 134 тыс. рублей за подписание акта выполненных работ по государственному контракту, связанному с техническим обслуживанием и ремонтом кондиционеров. В случае отказа он обещал поспособствовать расторжению контракта.

При передаче первой части взятки в размере 38 тыс. рублей Большеданова задержали оперативники УФСБ России по Саратовской области.

Кроме трех с половиной лет исправительной колонии строгого режима, бывший чиновник лишен права занимать определенные должности после освобождения еще на три года.