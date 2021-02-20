На Валовой в Саратове сбили пенсионерку

Авария на Валовой улице Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Волжском районе Саратова вчера утром, 19 февраля, сбили пенсионерку.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, 48-летний водитель Renault Logan наехал на 74-летнюю женщину напротив Валовой, 2/10 в 09:15.

Пострадавшую госпитализировали.

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