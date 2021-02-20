В Энгельсе восемь человек эвакуировали из горящей девятиэтажке

В Энгельсе Саратовской области вчера поздним вечером, 19 февраля, произошел пожар в девятиэтажке на улице Центральная.
- Сигнал о возгорании в однокомнатной квартире поступил в 23:43. На место выехали три пожарных расчета, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.
Из дома пришлось эвакуировать восемь человек, среди которых были дети.
Пожар потушили, его площадь составила 9 кв. м. Оказалось, что горели домашние вещи в комнате.
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