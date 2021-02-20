В Саратове строится приют для кошек

Волонтеры активно помогают бездомным животным. Фото Фонда помощи бездомным животным "Верность-Саратов"

В Саратове идет строительство приюта «Кошкин дом».

Занимаются этим волонтеры, в частности, жительница Саратова Людмила Абушаева, которая уже много лет посвятила заботе о бездомных животных.

- Это будет полноценное двухэтажное жилье для животных: с медицинским кабинетом, санузлом и комнатой для карантина. А пока примерно 100 кошек живут на старой территории приюта, в легком деревянном домике, где им прохладно, тесновато и не очень удобно, — рассказали волонтеры проекта «Открытые НКО» на портале dobro.live.

В приюте также будут установлены вольеры для собак.

Ранее Людмила Абушаева основала Фонд помощи бездомным животным «Верность-Саратов». Ею был построен приют для собак, сейчас там нашли дом около 300 животных.

Людмила Абушаева. Фото Фонда помощи бездомным животным "Верность-Саратов"

В «Кошкином доме» уже живут животные, подобранные на улицах, обочинах дорог, дачных массивах. Кого-то выгнали из дома, кто-то попал к «коробочникам».

- Мы всегда с благодарностью принимаем корма для собак и кошек, стройматериалы, лекарства, кастрюли и миски для кормления жителей приюта, собачью амуницию, лежанки и игрушки для кошек. Всегда рады помощи руками, — рассказали волонтеры.

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