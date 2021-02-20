Ребенок поджег дом в Петровске

В Петровске Саратовской области горел частный деревянный дом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному 19 февраля в 08:10.

Площадь пожара составила 2 кв. м. Горели детские вещи в комнате. Предварительно установлено, что их мог поджечь сын хозяйки дома.

На тушение выезжали два пожарных расчета.

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