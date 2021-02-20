В Саратов поступило 10 тысяч доз вакцины от коронавируса для военных

Фото пресс-службы Центрального военного округа
В 428-й военный госпиталь Центрального военного округа в Саратове поступило около 10 тыс. доз вакцины от коронавируса.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Центрального военного округа Минобороны, сначала будут прививать военных медработников, военнослужащих на боевом дежурстве, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.
Всего в регионах Поволжья уже вакцинировали более шести тыс. военнослужащих и гражданских сотрудников воинских частей и учебных заведений.
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