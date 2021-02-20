Депутат Госдумы Николай Панков приехал на Кубок России по ловле рыбы в Саратовской области

В селе Сабуровка собрались рыбаки

В селе Сабуровка Саратовского района проходит Кубок России по ловле рыбы на блесну со льда.

Участие в мероприятии примет депутат Государственной думы Николай Панков.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, а также выложил несколько видео с подледным ловом.

За несколько минут Николай Панков поймал несколько окуней.

Николай Панков поймал несколько окуней

Николай Панков рассказал, почему любит рыбалку. В частности, ему это помогает набраться сил и обдумать задачи, которые перед ним ставят жители области, найти пути их решения.

- Это здоровый образ жизни, во-первых. Еще это хорошая возможность оценить красоты нашей области, нашей Волги. Подо льдом находится мощь, которая дает силу жителям области — и у нас люди добрые, отзывчивые, всегда готовые прийти на помощь. Поэтому приветствую, что российские соревнования проводятся у нас в Саратовской области, — сказал он.

Депутат отметил, что в соревнованиях принимают участие рыбаки практически из всех регионов, расположенных на Волге, а также с Урала. По словам организаторов состязания, за два этапа они вылавливают более тонны рыбы.

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