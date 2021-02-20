Володин — саратовским чиновникам: Устроили себе праздную жизнь, так дальше нельзя

В Instagram «Володин. Саратов» опубликован фрагмент закрытой встречи председателя ГД Вячеслава Володина с саратовскими областными и городскими чиновниками.

- Программ нет не потому, что нет денег, а потому, что не хотите решать проблемы, — Володин призвал региональные и местные власти не отчитываться о сделанном за счет федеральных программ, а создавать собственные.

- Вы устроили себе праздную жизнь. Берите, изучайте проблемы города, их себе фиксируйте. Вы считаете, что все падает сверху. Так дальше нельзя. Каждый должен брать на себя ту часть ответственности, которую надо нести. Область — свою, город — свою, депутаты [областные] — в рамках своих полномочий, городские — в рамках своих. По-другому нельзя. Мы вот с вами делаем все для того, чтобы школы новые строились. Коллеги, школы-то новые построим. В этом году Николай Васильевич инициировал строительство школы в Иволгино — нашли решение. По Ласточкино найдем решение. Еще большая пристройка с бассейном по 84 школе, фактически удваиваем возможности 5 школы. Четыре школы за счет средств федерального бюджета. Вопрос, а вы-то что строите? Вы опять здесь вот: «И мы пахали». Нет. И председателям комитетов областной Думы это говорю, и министрам регионального правительства. Вы начинайте с того: «У нас программ нет, мы сейчас отчитываемся за счет федеральных программ». А почему у вас нет программ? Не потому, что у вас нет денежных средств, а потому, что вы не хотите решать эти вопросы, — заявил Володин в лицо саратовским чиновникам и депутатам.

Возражений не последовало.

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