Коронавирусом в Саратовской области за сутки заразились 219 человек

Коронавирусом заразились 219 человек Фото: Екатерина Семенова

На утро 20 февраля в Саратовской области было зарегистрировано 219 случаев коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, из них у 72 выявлена пневмония, а в 143 – ОРВИ.

Среди новых инфицированных 17 несовершеннолетних и 90 человек старше 60 лет.

В общей сложности в регионе оказались заражены 47 859 человек. Выздоровели 42 882 человека, за сутки – 240.

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