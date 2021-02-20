В ДТП под Саратовом погиб 20-летний пассажир Citroen

Citroen съехал в кювет и опрокинулся
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Новоузенском районе Саратовской области сегодня ночью, 20 февраля, случилось смертельное ДТП.
- По предварительным данным, в 00:30 на дороге Урбах — Алгай 21-летний водитель Citroen съехал в правый кювет и опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.
Шофера и 20-летнего пассажира госпитализировали, но последний скончался в больнице.
ГИБДД призывает автомобилистов к соблюдению ПДД.
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