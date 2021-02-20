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Женщина и ребенок пострадали в тройном ДТП под Татищевом

Там столкнулись «Лада Калина», Audi и Kia Sportage
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Женщина и девочка пострадали в столкновении трех авто

Женщина и девочка пострадали в столкновении трех авто

Фото: ГИБДД по Саратовской области

На трассе Тамбов – Саратов днем 19 февраля столкнулись три автомобиля.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в Татищевском районе.

Предварительно установлено, что 29-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля «Лада Калина». Машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась с Audi Q3, за рулем которого сидел 40-летний мужчина, и с Kia Sportage под управлением 33-летней водительницы.

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Фото: ГИБДД по Саратовской области

Пострадали водитель и четырехлетняя пассажирка «Калины». Обе были госпитализированы.

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Фото: ГИБДД по Саратовской области

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