Женщина и ребенок пострадали в тройном ДТП под Татищевом

Женщина и девочка пострадали в столкновении трех авто Фото: ГИБДД по Саратовской области

На трассе Тамбов – Саратов днем 19 февраля столкнулись три автомобиля.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в Татищевском районе.

Предварительно установлено, что 29-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля «Лада Калина». Машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась с Audi Q3, за рулем которого сидел 40-летний мужчина, и с Kia Sportage под управлением 33-летней водительницы.

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

Пострадали водитель и четырехлетняя пассажирка «Калины». Обе были госпитализированы.

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.