В саратовском СИЗО грабитель избил инспектора во время обыска

В Кировском районе Саратова вынесен приговор 20-летнему парню.

Как сообщили «КП-Саратов», ранее он уже был судим и на момент совершения преступления находился в ФКУ СИЗО-1 за грабеж.

Суд установил, что утром 9 ноября во время обыска молодой человек отказался предъявлять личные вещи и начал грубо ругаться. На помощь двум сотрудникам были вызваны еще трое, и парень не менее трех раз ударил одного из них ногой в грудь.

Свою вину молодой человек признал и раскаялся.

Суд отправил его в колонию строгого режима на два года и десять месяцев.

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