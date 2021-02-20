СМИ: ФСБ провела оперативные мероприятия в правительстве Саратовской области

В правительстве Саратовской области 19 февраля сотрудники регионального УФСБ провели следственно-оперативные мероприятия. Как сообщило со ссылкой на неназванные источники в правительстве ИА «Взгляд-инфо», изучались документы, касающиеся новой поликлиники №21 в поселке Солнечный-2.

По данным СМИ, сотрудников УФСБ интересовали контракты по поставке оборудования в новую поликлинику, недавно построенную и расположенную в Солнечном-2. Проверка якобы велась после обращения в органы главного врача медицинского учреждения Тимура Савинова.

Мероприятия проходили в управлении капитального строительства на Московской, 72.

Ранее качество работ строителей и сроки сдачи поликлиники подверг критике спикер ГД Вячеслав Володин.