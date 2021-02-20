Задержан подозреваемый в избиении до смерти мужчины во 2-м микрорайоне Урицкого

Решается вопрос о мере пресечения задержанному Фото: СУ СКР по Саратовской области

Задержан подозреваемый в смерти мужчины во 2-м микрорайоне имени Урицкого в Энгельсе.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, им оказался 30-летний приятель покойного.

Напомним, тело 41-летнего мужчины с кровоподтеками было найдено в ночь на пятницу, 19 февраля. Причиной смерти стали травмы груди и шок.

Сейчас следователи работают с задержанным. Решается вопрос о мере пресечения.

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