Суббота в Саратове будет морозной

В Саратовской области днем 20 февраля ожидается морозная погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, столбик термометра покажет -11…-16 градусов.

Осадки маловероятны, ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 4-9 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.

Это заметно отличается от погоды, которая была год назад. Тогда 20 февраля выдалось достаточно теплым — до +5 градусов. Моросил дождь.

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