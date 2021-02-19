Ресторанам и кафе в Саратове разрешили работать круглосуточно

Саратовским ресторанам и кафе разрешили работать круглосуточно Фото: Екатерина Семенова

В Саратове и области с 25 февраля снимут ограничения на работу по времени.

Как сообщает председатель регионального правительства Роман Бусаргин у себя в Инстаграме, подписано соответствующее постановление.

При этом санитарные требования Роспотребнадзора — маски, антисептики и другое — надо продолжать соблюдать.

Напомним, сфере общепита запрещали работать с 23:00 до 06:00.

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