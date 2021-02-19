Минпромторг РФ: Цены на сахар и масло в Саратовской области сдерживали лучше всего

Саратовская область отмечена в числе лучших по реализации мер по снижению и поддержанию цен на масло подсолнечное и сахар.

В январе текущего года рост потребительских цен составил 0,6%, что ниже уровня Российской Федерации (0,7%) и уровня соответствующего периода предыдущего года (0,8%). Среди регионов ПФО по уровню инфляции область улучшила свои позиции, заняв 9 место против 14-го ранее.

Для мониторинга и оперативного реагирования на изменение потребительских цен на социально значимые товары в регионе создана межведомственная рабочая группа, в которой принимают участие министерство экономического развития области, министерство сельского хозяйства, руководители федеральных надзорных органов на региональном уровне.

По решению рабочей группы проводится ежедневный мониторинг основных продовольственных товаров в объектах федеральных и локальных сетевых операторов во всех муниципалитетах области. В случае выявления фактов необоснованного роста цен информация оперативно направляется в УФАС России по Саратовской области, УФНС России по Саратовской области и прокуратуру Саратовской области.

Также на уровне региона достигнуты договоренности с крупными локальными сетями по вопросу присоединения к Соглашениям о принятии мер по снижению и поддержанию цен на сахар-песок российского производства и масло подсолнечное. Это позволяет обеспечивать предложение обозначенных товаров по ценам, не превышающим предельно установленные.

В целом принятые меры позволили стабилизировать динамику цен на соответствующие продовольственные товары в начале текущего года.

Среди регионов ПФО Саратовская область имеет самый низкий уровень цен по семи продуктам питания, входящим в минимальный набор: масло подсолнечное, маргарин, сыры, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, рис, пшено и яблоки.

Одни из самых низких по сравнению с регионами ПФО в области цены на рыбу мороженую, баранину, творог, молоко, хлеб и булочные изделия 1 и 2 сортов, чай и лук.

Среди субъектов Российской Федерации в Саратовской области одни из самых низких цен по маслу подсолнечному, маргарину, пшену, творогу, хлебу ржаному и ржано-пшеничному, рису и молоку питьевому.

По данным статистики в период с 9 февраля 2021 года по 15 февраля 2021 года снизились цены по 12 продуктам питания на 0,2–1,2 %, в том числе: на рис — на 1,2%, лук — на 0,9%, рыбу мороженую и чай — на 0,7%, масло подсолнечное — на 0,6%, сахар, творог и капусту — на 0,4%, говядину и баранину — на 0,3%, вермишель и пшено — на 0,2%.

На прошедшем 12 февраля 2021 года совещании в режиме ВКС при статс-секретаре — заместителе министра промышленности и торговли Российской Федерации Саратовская область отмечена в числе лучших по реализации мер по снижению и поддержанию цен на подсолнечное масло и сахар.

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