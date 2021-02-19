Убийцу из Черной Падины посадили на девять лет

Женщина убила сожителя после посиделок с друзьями Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ершовском районе Саратовской области вынесен приговор 40-летней женщине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее признали виновной в убийстве.

Установлено, что 3 декабря она с 38-летним сожителем у себя дома в селе Черная Падина принимала гостей. Когда приятели ушли, мужчина начал ругать женщину. В ответ она схватила нож и ударила его слева в грудь.

Раненый мужчина упал на пол и вскоре умер. Эксперты установили, что причиной смерти стал удар в сердце.

Суд отправил женщину в колонию общего режима на девять лет.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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