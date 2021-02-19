Михаил Исаев пообещал жесткие проверки в школах

В школах Саратова ожидаются проверки Фото: Екатерина Семенова

Глава Саратова Михаил Исаев поручил контрольно-счетной палате проверить финансово-хозяйственную деятельность одной из школ, учителя которой отправили обращение в администрацию.

Как сообщил на своей странице в Instagram Михаил Исаев, проверка выявила, что директор школы «манипулировала средней численностью педагогических работников в школе и объемом учебной нагрузки для искусственного завышения размера средней заработной платы педагогов на дату начала учебного года».

Это привело к тому, что у директора зарплата выросла. А от его оклада рассчитывались завышенные оклады заместителей, которых насчитывалось до девяти человек.

- Летом некоторые учителя увольнялись, а после начала учебного года вновь принимались на работу. Учебная нагрузка распределялась не на всех работающих учителей, при этом некоторым педагогам ставились часы преподавания по 3-5 разным предметам даже без учета их профессиональных знаний (например, одному педагогу была установлена аудиторная нагрузка по технологии, обществознанию, истории, геометрии, алгебре и информатике), — рассказал Исаев.

Стимулирование молодых учителей не производилось. Всего один раз за год была выплачена премия работникам и то — заместителям директора, увольняющимся сотрудникам и вспомогательному персоналу.

Нарушения выявлены и в других сферах деятельности, например, в вопросах школьного питания выявлены приписки числа детей.

- Считаю, что подобные действия руководителя образовательной организации недопустимы, подрывают основы системы образования. Виновные лица должны понести предусмотренную законом ответственность. Все материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих решений. В связи с открывшимися обстоятельствами мной поручено организовать аналогичные проверки и в других образовательных учреждениях, — заявил Исаев.

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