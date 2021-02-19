Из правительства Саратовской области уволилась Анжелика Потапова

Из правительства ушла Анжелика Потапова Фото: Екатерина Семенова

Правительство Саратовской области покинул еще один чиновник.

Как сообщил «КП-Саратов» источник в правительстве области, речь идет об Анжелике Потаповой.

Она возглавляла комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Анжелика Потапова написала заявление по собственному желанию.

Напомним, ранее одновременно уволились Сергей Наумов, Татьяна Гаранина и Ирина Седова.

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