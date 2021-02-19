Из правительства Саратовской области уволилась Анжелика Потапова

Из правительства ушла Анжелика Потапова
Фото: Екатерина Семенова
Правительство Саратовской области покинул еще один чиновник.
Как сообщил «КП-Саратов» источник в правительстве области, речь идет об Анжелике Потаповой.
Она возглавляла комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Анжелика Потапова написала заявление по собственному желанию.
Напомним, ранее одновременно уволились Сергей Наумов, Татьяна Гаранина и Ирина Седова.
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