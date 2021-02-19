Мужчина пытался сжечь сожительницу на даче в Саратовском районе

Преступление было совершено на даче в Саратовском районе
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратове вынесен приговор 56-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в покушении на убийство.
Мужчина раскаялся в попытке убить сожительницу
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Преступление было совершено 10 сентября 2020 года. Мужчина поссорился с 48-летней сожительницей на даче у ее родственников в Саратовском районе.
Женщина решила уйти, но мужчина ее догнал, плеснул горючим веществом и поджег. Потерпевшая упала и принялась сбивать пламя.
Мужчина облил ее водой и решил убить сожительницу по-другому. Он ударил ее штыковой лопатой в шею.
Пострадавшую спасла соседка, которая также вызвала скорую помощь.
Мужчина признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к семи годам в колонии строгого режима.
Мужчина отправился в колонию строгого режима
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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