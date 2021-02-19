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В больнице Балашова умер молодой мужчина

Его госпитализировали без сознания
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Мужчина умер в больнице в Балашове

Мужчина умер в больнице в Балашове

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашове Саратовской области из квартиры дома на улице Романова был госпитализирован 27-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчина был госпитализирован в бессознательном состоянии. Несмотря на усилия врачей, он скончался.

Начата доследственная проверка. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

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