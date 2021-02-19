Общественник Ванцов: Панкова знают по его делам, поэтому его и поддерживают люди

Член общественной палаты Саратова Александр Ванцов прокомментировал результаты социологического исследования, проведенного «Центром городских и региональных исследований» СГТУ имени Ю. А. Гагарина в феврале в Волжском районе.

Лидером стал действующий депутат Государственной думы Николай Панков (164-й избирательный округ). Его поддерживают 36% избирателей, он с троекратным преимуществом опередил коммуниста Бондаренко.

Александр Ванцов считает этот результат закономерным, отмечая, что люди поддерживают в первую очередь тех, кто работает для людей, а не занимается политической клоунадой.

- Панкова в регионе знают все. Знают его дела. Он помогает со строительством школ и поликлиник в Волжском районе, поэтому результаты социологического исследования вполне закономерны. Люди, конечно, готовы поддержать того человека, кто реально работает и помогает.

А чем известен Николай Бондаренко? Лишь политической клоунадой, криками и драками в региональном парламенте. Людям шуты и клоуны не интересны. Коммунисты вообще крайне редко выигрывают у «Единой России». А в Бондаренко и коммунистического, по сути, ничего нет. Просто типичный проходимец, — подчеркнул общественник Ванцов.

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