Глава градозащитного совета предупредил о возможности скорого поджога двух зданий в центре Саратова

Объекты культурного наследия в Саратове после расселения остаются на балансе муниципалитета. При этом им не обеспечивают охрану, и они подвергаются разграблению. Об этом заявил председатель градозащитного совета при областной думе Алексей Голицын на заседании рабочей группы комитета по культуре 19 февраля.

- Нет средств на их охрану и сохранение. Это должны быть деньги бюджета. Тут никакой инвестор не придет. Спасибо, что районные администрации находят средства хотя бы окна там заколачивать. Но туда проникают за забор разные личности и там костры жгут, потому что выгнать их оттуда некому, — сказал Голицын.

Он заметил, что в ближайшее время могут быть сожжены два расселенных здания возле администрации Волжского района на Соборной/Мичурина и Мичурина/Бабушкин взвоз.

- Их спалят вскоре, — заметил Голицын.

- На каждый объект мы не поставим часового, — заявили ему представители мэрии.