Стало известно, куда в Саратове будут свозить грязный снег

Снег в Саратове будут свозить на одну площадку
Мэрия определила участок, на котором возможно организовать полигон для утилизации снега. Он располагается на улице Ипподромная, напротив МБУ «Дорстрой» и неподалеку от школы №46.
На участке в 3000 кв. м планируется разместить две снегоплавильные установки. Каждая из которых может переработать до 100 кубометров снега в час.
Сейчас готовится обустройство полигона, согласованы проекты водоотведения и электроснабжения, ведется подготовка проектов на газо- и водоснабжения. Технические условия от ресурсоснабжающих организаций планируется получить в марте.
Таким образом, работу площадка начнет не ранее следующей зимы.
Первый заммэра Сергей Грачев напомнил, что пять площадок временного хранения не справляются с объемами свозимого со всего города грязного снега и льда. Деньги на подготовку документов и строительно-монтажные работы пока не выделены.
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