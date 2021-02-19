Четверо мужчин умерли от коронавируса в Саратовской области

В Саратовской области от коронавируса скончались четыре человека за сутки.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, все они — мужчины в возрасте 53, 60, 66 и 68 лет.
У погибших имелись серьезные патологии: артериальная гипертензия, хроническое заболевание ЖКХ, эхинококкоз печени, ишемическая болезнь сердца, гастрит, киста почки.
Итого в регионе от коронавируса умерли уже 619 человек.
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