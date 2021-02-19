В Саратове возбуждено уголовное дело о продаже могил на кладбищах

На саратовских кладбищах за места требовали деньги Фото: Екатерина Семенова

В Саратове прокуратура обнаружила мошеннические схемы в похоронном деле.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, под подозрение попали работники старого и нового Елшанского кладбищ, а также Увекского.

По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2020 они систематически похищали денежные средства граждан.

Работники кладбищ сообщали родственникам умерших, что места на кладбище предоставляются только за деньги. Причем суммы варьировались от 10 до 50 тыс. рублей. Хотя в действительности данная услуга на муниципальном кладбище является бесплатной.

В общей сложности было похищено не менее 300 тыс. рублей.

Материалы проверки направлены в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело.

Напомним, недавно в Саратове сменился руководитель муниципального похоронного предприятия МУСПП «Ритуал», им стал Александр Новосакиевский. Кадровые перестановки были вызваны выявленными нарушениями

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