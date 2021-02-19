В Энгельсе рецидивист начал стрельбу после ссоры с соседями

Мужчина устроил стрельбу в Энгельсе Фото: ГУ МВД по Саратовской области

Полиция задержала 32-летнего рецидивиста, который устроил стрельбу в Энгельсе.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, гражданин поссорился с соседями и несколько раз выстрелил в воздух.

У него в руках оказался предмет, похожий на пистолет Макарова. После выстрелов гражданин попытался спрятать его у подъезда дома.

Прибывшие правоохранители задержали злоумышленника, изъяли у него оружие.

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до трех лет лишения свободы.

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