В Энгельсе рецидивист начал стрельбу после ссоры с соседями

Мужчина устроил стрельбу в Энгельсе
Фото: ГУ МВД по Саратовской области
Полиция задержала 32-летнего рецидивиста, который устроил стрельбу в Энгельсе.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, гражданин поссорился с соседями и несколько раз выстрелил в воздух.
У него в руках оказался предмет, похожий на пистолет Макарова. После выстрелов гражданин попытался спрятать его у подъезда дома.
Прибывшие правоохранители задержали злоумышленника, изъяли у него оружие.
На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до трех лет лишения свободы.
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